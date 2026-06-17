Literaturbetrieb
Ab nach Berlin
Der S.-Fischer-Verlag macht, was viele tun, er zieht nach Berlin. Und zwar mit seinem Hauptsitz, der bislang in Frankfurt am Main war. Das gab Geschäftsführer Oliver Vogel auf einer Mitarbeiterversammlung bekannt. 1886 von Samuel Fischer gegründet, soll der renommierte Literaturverlag mit einem Großteil der Belegschaft in Zukunft in der Hauptstadt arbeiten. Bei S. Fischer erscheinen Klassiker von Franz Kafka bis Thomas Mann, jede Menge neue Romane, Krimis und Sachbücher. (jW)
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