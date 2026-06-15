New York. Der Vertreter der Westsahara-Befreiungsfront Polisario bei der UNO hat am Sonnabend in einem Brief an den Weltsicherheitsrat Marokko Kriegsverbrechen vorgeworfen. Demnach hat die Besatzungsmacht am 5. Juni sahrauische Zivilisten mit Drohnen und Artillerie angegriffen, wobei schwerer Sachschaden entstand. Auch sei der Beschuss erfolgt, während der UN-Gesandte für die Westsahara zu Gesprächen bei der Polisario-Führung weilte. Das wird als Versuch Marokkos gewertet, Friedensbemühungen der UNO für die Westsahara zu sabotieren. (jW)