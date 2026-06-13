Moskau. Die russische Armee hat nach Angaben von Präsident Wladimir Putin mehr als 700.000 Soldaten auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz im Einsatz. Das sagte er am Freitag bei einem Gespräch mit Soldaten im Kreml anlässlich des Nationalfeiertags, bei dem auch Verteidigungsminister Andrej Beloussow dabei war. Der russische Staatschef gab sich siegesgewiss. »Schritt für Schritt, nicht so schnell wie wir gern würden, aber wir schreiten trotzdem voran, wir schreiten jeden Tag voran«, sagte Putin.

Im Februar 2022 war die russische Armee laut verschiedenen Schätzungen mit 150.000 bis 190.000 Mann in die Ukraine einmarschiert. Die Personalstärke der ukrainischen Armee lag zu diesem Zeitpunkt bei rund 200.000 Mann.

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Putin erklärte am Freitag weiter, dass die Ukraine den Einsatz von Drohnen gegen Ziele in Russland verstärkt habe, um die russische Gesellschaft zu spalten und dem Land wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Doch das gelinge nicht. Er erklärte außerdem, dass Russland Drohnen mit künstlicher Intelligenz entwickle und ein eigenes Satellitennetz in niedriger Umlaufbahn aufbaue. Technisch sei das Problem gelöst, es gehe nur um die Erweiterung. (dpa/jW)