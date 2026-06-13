Kiew. Die Ukraine strebt einem Insider zufolge weitere 20 ⁠Milliarden Dollar Militärhilfe von ihren Verbündeten an. ⁠Die Anfrage solle am kommenden Donnerstag bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe im sogenannten Ramstein-Format gestellt werden, sagte ‌der ukrainische Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

Der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Brovdi, sagte Reuters, sein strategisches Ziel sei es, Russland mit sich steigernden Drohnenangriffen ‌auf dessen Versorgungslinien zum Rückzug zu zwingen. Die Ukraine habe die ‌Produktionskapazitäten und hochwertige Drohnen, ‌um der ⁠Wirtschaft des ⁠Gegners »verheerende Schläge« zu versetzen. Kiew benötige dafür jedoch die finanziellen Mittel.

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Einigen ‌Verbündeten solle bei dem Treffen der Ramstein-Gruppe vorgeschlagen werden, jeweils zwischen zwei und sechs Milliarden Dollar beizusteuern, um das ​Ziel von 20 Milliarden zu erreichen, sagte eine ⁠mit dem Vorgang vertraute Person aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium. (Reuters/jW)