»85 Jahre deutscher Überfall!« Filmreihe. Gezeigt werden von Sonntag, 21.6., bis Mittwoch, 24.6., täglich ab 14 Uhr zahlreiche Klassiker des sowjetischen Films wie »Geh und sieh«, »Ein Menschenschicksal«, »Die Ballade vom Soldaten« und viele mehr. Siehe: ­babylonberlin.eu. Ort und Veranstalter: Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin

»Der antifaschistische Weltkrieg«. Buchvorstellung mit jW-Redakteur Arnold Schölzel. Das Buch liefert eine globale Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg. Dienstag, 23.6., 19 Uhr. Ort: Der Raum, Bungestr. 20, Berlin. Veranstalter: Eulenspiegel-Verlag.

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»Der verdrängte Jahrestag. 85 Jahre deutscher Überfall auf die Sowjetunion«. Vortrag von jW-Osteuropakorrespondenten Reinhard Lauterbach. Mittwoch, 24.6., 19.30 Uhr. Ort: Einsteinhaus, Kornhausplatz 5, Ulm. Veranstalter: »Netz für eine bessere Welt«

»Die EU und Russland. Kein Frieden in Sicht«. Vortrag von jW-Osteuropakorrespondent Reinhard Lauterbach. Donnerstag, 25.6., 19 Uhr. Ort: GEW, Schwanallee 27, Marburg. Veranstalter: DKP und SDAJ Marburg