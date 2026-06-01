Die britische Hardrockband Def Leppard freut sich darauf, in diesem Sommer beim traditionsreichen Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (29.7. bis 1.8.) aufzutreten. Aber auch ein wenig Lampenfieber gehört für die Musiker immer noch dazu. »Wenn man nicht nervös wird, ist man kein Mensch«, sagte Sänger Joe Elliott der dpa. Zum 35. Jubiläum des Festivals geben Def Leppard ihr Bühnendebüt in der schleswig-holsteinischen Gemeinde, die einmal im Jahr zum Pilgerort für Rock- und Metal-Fans aus aller Welt wird. »Die Tatsache, dass wir 49 Jahre nach dem Beginn unserer Karriere zum ersten Mal in Wacken spielen, ist natürlich aufregend für uns, weil es Neuland ist und wir nicht wissen, wie wir aufgenommen werden.« Anfangs habe er gezweifelt, ob Def Leppard überhaupt zu einem Heavy-Metal-Festival passen würden. »Ich glaube nicht, dass wir dieselbe Art von Musik machen wie Metallica«, sagte Elliot. »Es wäre albern, uns in dieselbe Schublade zu stecken. Denn wir sind ganz eindeutig keine Heavy-Metal-Band.« Bereits am Dienstag (23.6.) geben Def Leppard in der Dortmunder Westfalenhalle ihr einziges weiteres Deutschlandkonzert dieser Tournee. Mit der Halle verbindet Elliott schöne Erinnerungen. 1983 traten die Musiker aus Sheffield dort im Rahmen eines ZDF-Rockfestivals gemeinsam mit Iron Maiden, den Scorpions, Ozzy Osbourne und anderen Gruppen auf. (dpa/jW)