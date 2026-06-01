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Lateinamerika

Stichwahl um Präsidentenamt in Kolumbien

Bogotá. In Kolumbien waren am Sonntag rund 41 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über den Nachfolger des linken Präsidenten Gustavo Petro zu entscheiden. Zur Wahl standen Rechtsausleger Abelardo de la Espriella und der linke Senator Iván Cepeda, der Petros Arbeit fortführen möchte. Die Wahllokale sollten um 23 Uhr (MESZ) schließen. Mit ersten Ergebnissen wurde kurz darauf gerechnet. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 22.06.2026, Seite 6, Ausland
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