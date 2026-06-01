Doha. Im Gazastreifen ist ein weiterer Journalist des katarischen Senders Al-Dschasira am Sonnabend durch einen israelischen Drohnenangriff getötet worden. Kameramann Ahmed Wischah sowie zwei weitere Menschen seien bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Zentrum des Gazastreifens getötet worden, erklärte der Sender auf seiner Internetseite. Israels Armee bestätigte den Angriff und behauptete einmal mehr ohne jeden Beweis, dass es sich bei Wischah um einen »Hamas-Terroristen« gehandelt habe. Die Attacke, bei der zudem mehrere Menschen verletzt wurden, ereignete sich im Flüchtlingslager Bureidsch. (AFP/jW)