London. Angesichts von Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen prüft der britische Premierminister Keir Starmer nach den Worten eines Parteikollegen die ihm verbleibenden Optionen. Starmer nehme sich »Zeit, um über die politischen Realitäten, Herausforderungen und Chancen nachzudenken, die sich ihm stellen«, sagte Wirtschaftsminister Peter Kyle am Sonntag dem Sender Sky News. Zuvor hatten britische Medien berichtet, der Premier werde binnen weniger Tage zurücktreten. Starmer habe »Gespräche mit einer sehr, sehr breiten Palette von Menschen geführt«, sagte Kyle. Die britische Sonntagszeitung The Observer titelte, Starmer werde voraussichtlich am Montag seinen Rücktritt erklären. Der Sunday Telegraph berichtete unter Berufung auf Verbündete des angeschlagenen Premiers, er sei »bereit« zu gehen.

Hintergrund der Mutmaßungen über einen baldigen Rücktritt Starmers ist der Sieg seines parteiinternen Konkurrenten Andy Burnham bei einer Nachwahl in Nordengland am Donnerstag. Burnham, der als Bürgermeister von Manchester Popularität genießt, hat die Nachwahl für einen Sitz im britischen Unterhaus im nordenglischen Wahlkreis Makerfield mit knapp 55 Prozent der Stimmen klar für sich entschieden. Der 56jährige, der Starmer erklärtermaßen als Parteichef und Premierminister ablösen will, hatte für den Sitz im Unterhaus kandidiert, weil der eine Voraussetzung dafür ist, um sich für das Amt des Labour-Parteichefs und das aktuell damit verknüpfte Amt des Regierungschefs bewerben zu können. (AFP/jW)