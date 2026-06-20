In diesen Tagen bereitet der Vorstand der LPG junge Welt eG die kommende Generalversammlung vor. Am Sonnabend, dem 27. Juni, wollen wir uns mit unseren Genossinnen und Genossen zusammensetzen und unter anderem darüber berichten, was wir seit der Versammlung im Juni 2025 erreicht haben.

Wo stehen wir also heute? Da ist zum einen das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Eine Zeitung mit marxistischem Anspruch in einer kapitalistischen Welt darf es – da wir diese Gesellschaftsordnung nahezu täglich als eine zu überwindende beschreiben – nicht geben, meinen manche. Der Staat setzt vieles daran, dieser Zeitung über kurz oder lang den Garaus zu machen. Die wiederholte Erwähnung im Verfassungsschutzbericht ist da nur ein Mittel zum Zweck. Und kein Konzern, keine sogenannte Volkspartei klopft bei uns mit großen Werbeaufträgen an.

Worauf können wir uns also stützen? Aktuell sind wir 3.073 Genossinnen und Genossen. Und ihr, liebe Mitglieder der Genossenschaft, habt der jungen Welt schon über so manche Klippe geholfen: Kredite gegeben, Technikinvestitionen ermöglicht, Zeitung und Verlag bei der Ausrichtung der jährlichen Rosa-Luxemburg-Konferenz oder auch der Fiesta de Solidaridad unterstützt, finanziell und mit Tatkraft live vor Ort. Dafür herzlichen Dank!

Anzeige

Die Genossenschaft bleibt eine wichtige Stütze. Um zu überleben braucht eine Zeitung neben dieser Hilfe dennoch vor allem eines: Abonnements. Es gelingt uns momentan, den Abobestand stabil zu halten, was uns allerdings nicht von der Aufgabe entbindet, weitere Abonnenten zu finden. Wir gehen davon aus, dass alle, die die junge Welt mit ihren Anteilen unterstützen, die Zeitung auch abonniert haben – gedruckt, digital oder beides. Wenn nicht, ist vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das nachzuholen. Aber nicht nur das eigene Abo ist wichtig, wenn wir den Kreis unserer Leserinnen und Leser erweitern wollen.

In den nächsten Tagen sollten die Mitglieder der LPG junge Welt eG per E- Mail Post von uns erhalten. Mit diesem Mailing wollen wir alle Genossinnen und Genossen dazu aufrufen, für ihre Zeitung ganz konkret aktiv zu werden und Abonnements einzuwerben. Zum Einstieg bieten wir viele verschiedene Möglichkeiten an: das kostenlose Probe­abo, das befristete Aktionsabo oder auch das Onlineabo über zehn Wochen. Klar freuen wir uns über Vollabos am meisten. Auch die junge Welt für einen bestimmten Zeitraum zu verschenken ist eine schöne Idee. Alle Bestellmöglichkeiten finden sich unter jungewelt. de/ abo. Jeder Beitrag zählt.