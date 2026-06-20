»22. Juni 2026 – 85 Jahre Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion«. Gezeigt wird der Film: »Ein Menschenschicksal«, Sowjetunion 1959. Prof. Rüdiger Kipke führt in den Film ein. Dienstag, 23.6., 19 Uhr. Ort: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, Köln. Veranstalter: Köln – Wolgograder Freundschaftsgesellschaft u. a.

»Der verdrängte Jahrestag: 85 Jahre deutscher Überfall auf die Sowjetunion«. Vortrag von jW-Osteuropakorrespondenten Reinhard Lauterbach. Montag, 22.6. 19.30 Uhr. Ort: Volkshochschule, Spendhausstraße 6, Reutlingen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung u. a. Am Dienstag, 23.6., 19 Uhr, trägt Lauterbach in Stuttgart vor. Ort: Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Str. 20, Stuttgart. Veranstalter: AK Frieden Verdi Stuttgart u. a.

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»Die Abenteuer des Werner Holt«. Film. Vor 85 Jahren überfiel Deutschland die Sowjetunion. Eingeladen sind Großeltern und ihre Enkel und alle interessierten Bürger. Sonntag, 21.6., 14.45 Uhr. Ort: Kulturkirche St. Jacobi, Jacobiturmstr., Stralsund. Veranstalter: Friedensbündnis, VVN-BdA