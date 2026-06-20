Frankreichs Nationalbibliothek hat in ihren Beständen ein unbekanntes Mozart-Manuskript entdeckt. Der Direktor der Bibliothek, Gilles Pécout, erklärte laut einer Mitteilung von Freitag, Fachleute bewerten den Fund als eine der bedeutendsten Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte. Die Verwendung französischen Papiers sowie der Inhalt – Kompositionsübungen und sieben Stücke für Flöte und Harfe – legen nach Angaben der Einrichtung nahe, dass das anonyme und unbetitelte Manuskript aus den Unterrichtslektionen stammt, die Wolfgang Amadeus Mozart zwischen Mai und Juli 1778 während seines letzten Paris-Aufenthalts erteilte. (dpa/jW)