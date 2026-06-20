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Literatur

Wieder daheim

Fast drei Jahre nach seinem Tod hat der französisch-tschechische Schriftsteller Milan Kundera seine letzte Ruhestätte gefunden. Die Urne mit der Asche des Autors wurde auf dem Zentralfriedhof seiner Geburtsstadt Brno beigesetzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. An seiner Seite ruhe seine im September 2024 gestorbene Ehefrau Vera. Die Beisetzung der Urnen fand erst jetzt statt, weil zunächst in einem Wettbewerb über die Gestaltung des Ehrengrabs entschieden werden musste. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 20.06.2026, Seite 10, Feuilleton
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