Der sehr begabte Gitarrenspieler Wolf Biermann, berüchtigt aus anderen, wohlbekannten Gründen, wird am 15. November 90. Und weil es ihm nicht gegeben ist, sich still feiern zu lassen, feiert er sich prophylaktisch lieber selbst. Nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern mit drei Festkonzerten in der Kölner Philharmonie (21.10.), der Hamburger Elbphilharmonie (3.11.) und im Leipziger Gewandhaus (20.11.). Lust auf Bullshit-Bingo-Saufen in Sachen Gäste? Dabei sind u. a. Joachim Gauck, Burghart Klaußner, Campino, Ilko-Sascha Kowalczuk, Wolfgang Niedecken und leider auch Otto und Juse Ju. Leber, duck dich! (jW)