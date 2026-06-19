Wegen der akuten Wirtschaftskrise auf Kuba fehlen inzwischen auch die Hostien für den katholischen Gottesdienst. Da die Nonnen die dünnen Oblaten nicht mehr in ausreichender Zahl herstellen können, ließen die Kirchen in Puerto Rico und Panama 335.000 Hostien nach Kuba liefern, wie das katholische Nachrichtenportal ACI Prensa am Dienstag berichtete. Die intensivierte Blockade des sozialistischen Landes durch die US-Regierung hatte die Krise zuletzt weiter verschärft. Wie die puerto-ricanische katholische Zeitung El Visitante berichtet, erschweren vor allem Mehlknappheit und anhaltende Stromausfälle die Produktion des eucharistischen Brots auf Kuba. (dpa/jW)