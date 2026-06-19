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Medien

Ich muss weg

Die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau (FR), Sabrina Hoffmann, gibt ihren Posten nach etwas mehr als einem halben Jahr schon wieder ab. Sie verlasse die Mediengruppe Frankfurt aus persönlichen Gründen zum 1. Juli, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Hoffmann war erst im Dezember 2025 von Buzzfeed News bei Ippen Media in Berlin nach Frankfurt am Main gewechselt. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 19.06.2026, Seite 10, Feuilleton
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