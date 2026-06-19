Tel Aviv. Israel bricht den Kontakt mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab, weil sie den Umgang des Landes mit den Palästinensern mit dem früheren Apartheidssystem in Südafrika verglichen hat. »Ich habe keine andere Wahl, als jeglichen Kontakt zu Frau Kallas abzubrechen, bis sie die Blutverleumdung zurücknimmt, die sie gegen den einzigen jüdischen Staat der Welt gerichtet hat – der zugleich die einzige Demokratie im Nahen Osten ist«, teilte Israels Außenminister Gideon Saar am Donnerstag mit. Das Portal Euractiv hatte vergangene Woche berichtet, Kallas habe im Mai bei einem Besuch in Mexiko entsprechende Äußerungen gemacht. (dpa/jW)