Beirut. Bei einem israelischen Drohnenangriff im Südlibanon ist am Donnerstag ein Mann getötet worden. Die Agentur NNA berichtete, eine »feindliche Drohne« habe in der Region Kfar Tebnit ein Auto attackiert. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die Präsidenten der USA und des Iran, das auch ein Ende der Angriffe im Libanon vorsieht. Nach Informationen von Reuters hat Israel am Donnerstag Verhandlungen mit den USA über das weitere Vorgehen in Libanon aufgenommen. (AFP/Reuters/jW)