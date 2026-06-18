Berliner, hergehört: Falls ihr die »Bücher ohne Messe« noch nicht kennt, wird es Zeit, sie kennenzulernen. Nämlich am Sonnabend, 20. Juni 2026, ab 14 Uhr im Essen und Trinken im Museum / Zimmer für Zeiterweiterung in der Hufelandstraße 35, einer steinigen Gasse des Prenzlauer Bergs. Bereits zum dritten Mal präsentieren hier Verlage und Zeitschriften des literarischen Untergrunds ihre Neuerscheinungen, darunter Abwärts!, BasisDruck Verlag, Distillery Press, kultuRRevolution, Moloko Print, perspektive, der XS-Verlag und einige andere, die nun hoffentlich nicht böse sind, dass der Platz nicht reicht, alle zu nennen. Am Start sind auch einige aus der jW wohlbekannte Dichter und Autoren, so schreibt uns Vincent Sauer: »Robert ›Bärchen 666‹ Mießner und ich stellen unsere Zeitschrift Abwärts! um 17.30 Uhr vor – mal schauen, was das wird. Im Vordergrund steht bekanntermaßen das gesellige Beisammensein, i. d. R. unter Zuhilfenahme von Bier.« Klingt überzeugend. Lyrik wie Beisammensein ebenfalls zugetan sind etwa Florian Neuner (kultuRRevolution, 16 Uhr sowie 19.30 Uhr, Verlag Klingental), Emily Philippi, Kai Pohl und Jannis Poptrandov (Epidemie der Künste, 18.30 Uhr). Wer Zeit hat, soll kommen, wer nicht, gebührend zerknirscht sein. (jW)