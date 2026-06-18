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Ukraine-Konflikt

Russisches Schiff warnt Segelboot

London. Der britische Premierminister Keir Starmer hat Russland am Mittwoch aggressives Verhalten »quer durch Europa« vorgeworfen. Die am Vortag von dem russischen Kriegsschiff »Admiral Grigorowitsch« im Ärmelkanal in Richtung einer Segelyacht abgegebenen Warnschüsse seien »leichtfertig« gewesen, sagte Starmer dem Sender GB News. Laut britischem Verteidigungsministerium soll sich die Fregatte aus unbekannten Gründen in antriebslosem Zustand befunden haben, als die Besatzung ein britisches Segelboot erst mit Sirenen, dann mit Schüssen aufgefordert habe, sich sofort zu entfernen. Die Crew der Yacht bestreitet, das Kriegsschiff angesteuert zu haben. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 18.06.2026, Seite 6, Ausland
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