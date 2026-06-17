Nachdem das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, können Besucher nun die verhüllte Pariser Brücke Pont Neuf betreten. Die begehbare Höhle »La Caverne du Pont Neuf« des Künstlers JR öffnete Montag abend. Heftiger Wind hatte vor zwei Wochen das Kunstwerk beschädigt. Die Eröffnung Anfang Juni musste verschoben und die Risse geflickt werden. »La Caverne du Pont Neuf« ist eine aufblasbare Höhlenlandschaft aus Stoff, 120 Meter lang, 20 Meter breit und bis zu 18 Meter hoch. Das Projekt ist eine Hommage an Christo und Jeanne-Claude, deren legendäre Verhüllung der ältesten Pariser Brücke – wie die des Berliner Reichstags 1995 – einst weltweit für Aufsehen sorgte. (dpa/jW)