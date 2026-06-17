Teheran. Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran soll direkt nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Diese Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden, sagte Außenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim am Dienstag in Teheran. Die Gespräche über das Wiener Abkommen von 2015 hatten fast zwei Jahre gedauert. (dpa/jW)