Zum Inhalt der Seite
Nahostkonflikt

USA und Iran verhandeln weiter

Teheran. Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran soll direkt nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Diese Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden, sagte Außenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim am Dienstag in Teheran. Die Gespräche über das Wiener Abkommen von 2015 hatten fast zwei Jahre gedauert. (dpa/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 17.06.2026, Seite 6, Ausland
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen