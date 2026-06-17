Edwards. Beim Absturz eines Bombers vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord hat es keine Überlebenden gegeben. Der Langstreckenbomber hatte am späten Montag vormittag (Ortszeit) zu einem routinemäßigen Testflug abgehoben, wie vom Luftwaffenstützpunkt Edwards bei Los Angeles mitgeteilt wurde. Die Ursache für den Absturz kurz nach dem Start blieb zunächst unklar. Ebenfalls am Montag meldete die Agentur Interfax den Absturz eines strategischen Tu-22M3-Bombers der russischen Luftwaffe in Sibirien. Die Crew habe sich mit dem Fallschirm retten können. (dpa/jW)