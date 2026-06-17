Istanbul. Bei einer Razzia im Bezirk Beylikdüzü im Westen Istanbuls und in zwei weiteren Provinzen hat die türkische Polizei am Dienstag 27 Personen festgenommen. Wie Anadolu meldete, stand der Einsatz im Kontext der Ermittlungen gegen den abgesetzten ehemaligen Bürgermeister Istanbuls, Ekrem İmamoğlu von der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP. Seit den Kommunalwahlen von 2024, aus denen die CHP landesweit als stärkste Kraft hervorging, finden immer wieder Razzien in CHP-geführten Gemeinden statt. (dpa/jW)