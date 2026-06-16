Leinfelden-Echterdingen. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will mehr Profit im militärischen Bereich machen. Der Konzern bündelt seine weltweiten Aktivitäten unter der neuen Dachmarke Daimler Truck Defence, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart am Montag mitteilte. Daimler Truck sehe darin einen klaren Wachstumstreiber der kommenden Jahre, hieß es. Ziel sei, bis 2028 hier einen Umsatz von einer Milliarde Euro zu erreichen. (dpa/jW)