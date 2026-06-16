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Beabsichtigte Übernahme

Unicredit macht Druck auf Commerzbank

Mailand. Die italienische Großbank Unicredit geht im Tauziehen um die Übernahme der Commerzbank auf Konfrontationskurs mit deren Vorstand. Dieser verbreite »fortgesetzt und unablässig (...) unzutreffende und irreführende Informationen« zu dem als feindlich erachteten Übernahmeangebot, erklärten die Italiener am Montag in einer Stellungnahme. ‌Indirekt droht Unicredit dem Vorstand, ihn durch den Aufsichtsrat abzuberufen. Die Commerzbank hatte ‌Zweifel daran geäußert, wie sich Unicredit nach eigenen Angaben fast zwölf Prozent der Anteile ​an dem Frankfurter Geldhaus habe sichern können, obwohl der Umtausch in Unicredit-Aktien für ihre Aktionäre finanziell ein Verlustgeschäft wäre. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 16.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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