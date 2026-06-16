Tel Aviv. Der Präsident der international nicht anerkannten Republik Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, sollte in Jerusalem am Montag abend die weltweit erste »Botschaft« seines Landes eröffnen, wie die Agentur Anadolu berichtete. Es ist Abdullahis erster offizieller Besuch eines anderen Landes überhaupt, der am Sonntag mit einem Treffen mit Israels Präsident Isaac Herzog begonnen hatte. Israel hatte Somaliland, das 1991 seine Abspaltung von Somalia verkündet hatte, im Dezember als erstes Land der Welt anerkannt. Die frühere britische Kolonie Somaliland liegt strategisch günstig am Horn von Afrika. (jW)