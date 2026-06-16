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Regierungskrise in Bukarest

Sozialdemokrat neuer Premier in Rumänien

Bukarest. Rumäniens designierter Premierminister Adrian Veştea von der sozialdemokratischen Partei PSD hat am Montag auf Radio România Actualități angekündigt, das Regierungsprogramm seines gestürzten Vorgängers Ilie Bolojan komplett zu übernehmen. Noch in dieser Woche wolle er ein neues Kabinett aus »hochqualifizierten und integren« Ministern vorstellen. Veştea war am Sonntag von Staatspräsident Nicușor Dan zum Regierungschef ernannt worden, nachdem der nationalliberale Bolojan Anfang Mai von den Abgeordneten der PSD und der Rechtsaußenpartei AUR gemeinsam gestürzt worden war. (jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 16.06.2026, Seite 6, Ausland
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