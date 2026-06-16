Bukarest. Rumäniens designierter Premierminister Adrian Veştea von der nationalliberalen Partei PLN hat am Montag auf Radio România Actualități angekündigt, das Regierungsprogramm seines gestürzten Vorgängers und Parteifreunds Ilie Bolojan komplett zu übernehmen. Noch in dieser Woche wolle er ein neues Kabinett aus »hochqualifizierten und integren« Ministern vorstellen. Veştea war am Sonntag von Staatspräsident Nicușor Dan zum Regierungschef ernannt worden, nachdem Bolojan Anfang Mai von den Abgeordneten der sozialdemokratischen PSD und der Rechtsaußenpartei AUR gemeinsam gestürzt worden war. (jW)

Hinweis: In einer ersten Version dieser Meldung hieß es fälschlicherweise, Adrian Veştea sei Mitglid der sozialdemokratischen Partei PSD. Er gehört jedoch der nationalliberalen PLN an. Die PSD hatte das Misstrauensvotum gegen seinen Vorgänger Bolojan initiiert. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (jW)