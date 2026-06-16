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Antifaschismus

Britischer Faschist von Polizei verhört

London. Der ultrarechte britische Aktivist Stephen Yaxley-Lennon, bekannt unter dem Pseu­donym Tommy Robinson, ist am Sonntag am Londoner Flughafen Heathrow vorübergehend festgenommen worden, wie AFP am Montag meldete. Hintergrund soll ein Video sein, mit dem er in der vergangenen Woche nach einer von einem Geflüchteten aus Sudan begangenen Gewalttat nächtelange Pogrome in Belfast befeuert hatte. Gegen die Ausschreitungen waren am Sonnabend Tausende Menschen zur bisher größten antirassistischen Kundgebung in der nordirischen Metropole überhaupt zusammengekommen. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 16.06.2026, Seite 6, Ausland
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