Mumbai. Omanische Einsatzkräfte haben nach offiziellen Angaben am Montag 24 Seeleute aus Indien mit Hubschraubern von einem brennenden Tanker vor der Küste des Oman gerettet. Das indische Schiffahrtsministerium erklärte am Montag, gegen 13.30 Uhr (Ortszeit, 10 Uhr MESZ) sei ein Feuer auf dem unter der Flagge Palaus fahrenden Schiff »Marivex« im Golf von Oman gemeldet worden. Alle indischen Seeleute seien in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Ministeriumsvertreter. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, teilte das Ministerium nicht mit. Auch zum Ausmaß des Schadens äußerte es sich nicht.

Die Gewerkschaft FSUI veröffentlichte Bilder im Internet, auf denen zu sehen war, wie Besatzungsmitglieder per Seilwinde zum Hubschrauber hochgezogen wurden. Dichter Rauch stieg von der Brücke und den Kabinen auf. Zwischen dem Golf von Oman und dem Persischen Golf befindet sich die Straße von Hormus. Der Iran blockiert die insbesondere für den Handel mit Öl und Flüssiggas wichtige Meerenge seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel Ende Februar weitestgehend. Die USA verhängten ihrerseits eine Seeblockade gegen iranische Häfen. Immer wieder wurden in der Region Schiffe angegriffen. (AFP/jW)