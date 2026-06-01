Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben eine Werbekampagne des rechten Portals Nius beendet. Anlass sei die Veröffentlichung eines Werbemotivs eines Verantwortlichen von Nius auf Social Media gewesen, das nach Auffassung der BVG »offensichtlich rechtswidrig« sei, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Werbevermarkter sei deshalb aufgefordert worden, die Kampagne von Nius mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Gegen die Werbung von Nius hatten in einer Onlinepetition mehr als 130.000 Unterzeichner protestiert. Wie die BVG erklärte, sind die Verkehrsbetriebe als öffentliches Unternehmen an die Grundrechte gebunden und müssen damit auch Werbeflächen grundsätzlich diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen. Zum Zeitpunkt der Werbebuchung hätten ausschließlich Werbemotive von Nius vorgelegen, die rechtlich nicht zu beanstanden gewesen seien.

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Am Mittwoch sei aber auf Social Media ein neues Motiv veröffentlicht worden, das offensichtlich rechtswidrig sei. Durch die Gestaltung werde zudem der Eindruck erweckt, dieses Motiv sei Bestandteil der bei der BVG gebuchten Werbekampagne. Das Motiv sei aber weder Gegenstand der gebuchten Kampagne gewesen, noch sei es von der BVG oder ihrem Vermarkter freigegeben worden. Nius erklärte, rechtliche Schritte gegen die BVG-Entscheidung zu prüfen. (dpa/jW)