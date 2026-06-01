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St. Petersburg. Der russische Präsident Wladimir Putin hat Probleme der russischen Wirtschaft eingeräumt. »Ja, die wirtschaftliche Dynamik ist derzeit gebremst«, sagte Putin bei seiner Rede auf der Plenarsitzung des internationalen St. Petersburger Wirtschaftsforums. Russland sei jetzt auf dem Niveau angekommen, auf dem sich Europa schon jahrelang befinde, teilte er gegen die EU aus. Zugleich zeigte sich der Kremlchef davon überzeugt, dass es mit der Wirtschaft bald wieder bergauf gehe. Nach dem Einmarsch in die Ukraine war es der russischen Regierung trotz westlicher Sanktionen gelungen, Wirtschaftswachstum sicherzustellen. Das Wachstum hat sich allerdings bereits 2025 deutlich abgekühlt, im ersten Quartal 2026 musste die Regierung einen Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt konstatieren. In seiner Rede deutete Putin auch an, dass das Haushaltsdefizit im laufenden Jahr weiter wachsen könne. Derzeit liege es aber nur bei 2,6 Prozent und somit unter den Werten europäischer Länder, betonte er. (dpa/jW)