Constanța. Eine ukrainische Seedrohne ist im rumänischen Hafen von Constanța explodiert. Das bestätigte ein ukrainischer Außenamtssprecher am Freitag auf der Plattform X. Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums wurde niemand verletzt oder getötet, als das mit Sprengstoff beladene unbemannte Seefahrzeug detonierte. Nach Darstellung des ukrainischen Sprechers sei die Drohne infolge von russischen Störsignalen unsteuerbar geworden und von ihrem Weg abgekommen. Die ukrainische Marine habe die »rumänischen Partner« rechtzeitig verständigt.

Das NATO-Land Rumänien hat eine rund 600 Kilometer lange Grenze zur Ukraine. Die Behörden in Constanța gaben Alarm und veranlassten die Räumung des Hafens am Schwarzen Meer, nachdem die Seedrohne entdeckt worden war. Die Explosion erfolgte, als das rumänische Militär dabei war, sie unschädlich zu machen, hieß es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums.

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Drohnen dieser Art würden sich selbst in die Luft sprengen, wenn sie die Verbindung zu ihrem Drohnen-Operator verlieren, zitierte die Nachrichtenagentur Mediafax einen Militärexperten. Durch die Explosion entstanden Schäden an einer Lagerhalle und an einem Schiff, sagte der Präfekt des Kreises Constanța, Adrian Picoiu, zu Mediafax. (dpa/jW)