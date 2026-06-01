Berlin. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn fallen laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung aktuell mehr Züge aus als im Vorjahr. Von Januar bis Mai seien im Schnitt 107 Fernzüge pro Tag von Ausfällen betroffen gewesen, berichtete die Süddeutsche am Freitag unter Berufung auf interne Daten der DB. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 dagegen seien es 57 Verbindungen pro Tag gewesen. Bei durchschnittlich 973 Fahrten pro Tag seien 107 von Ausfällen betroffene Fernzüge ein Anteil von knapp elf Prozent, berichtete die Zeitung weiter. In der internen Statistik sind demnach neben Totalausfällen – Züge, die gar nicht erst abfahren – auch Teilausfälle aufgeführt, also Züge, deren Fahrt vorzeitig endet. Auch Züge mit weniger Zugteilen als geplant seien dort aufgeführt. Der Konzern wollte die Zahlen auf Anfrage der Zeitung nicht bestätigen. Sie berücksichtigten nicht, »ob eine Ersatzfahrt mit einer anderen Baureihe stattgefunden hat«, teilte ein Sprecher mit. Laut der Zeitung operiert die DB mit verschiedenen Zahlen – jenen, auf die sich der Konzern beruft und jenen, die die internen Systeme ausweisen. Bei beiden lägen die Ausfälle in diesem Jahr über denen des Vorjahreszeitraums. (AFP/jW)