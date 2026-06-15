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Fußball

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Santa Barbara. Teamchef Ralf Rangnick wird auch nach der Weltmeisterschaft die österreichische Fußballnationalmannschaft trainieren. Der 67jährige soll die Österreicher zur Europameisterschaft 2028 führen, wie der Verband am Sonnabend mitteilte. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EM in Großbritannien und Irland verlängert sich Rangnicks Vertrag automatisch für das Turnier. Zuletzt soll der italienische Traditionsklub AC Mailand um den Deutschen als Sportdirektor geworben haben. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 15.06.2026, Seite 16, Sport
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