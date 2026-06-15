Veranstaltungen
»Erik Neutsch. Der letzte Jakobiner«. Lesung mit dem Biografen Gunnar Decker. Der DDR-Schriftsteller Neutsch brachte mit »Die Spur der Steine« seinen erfolgreichsten Roman zu Welt. Decker konnte bislang unbekanntes Archivmaterial sichten. Dienstag, 16.6., 10 Uhr. Ort und Veranstalter: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin.
»Streik doch einfach mit!« Lesung aus gleichnamigem Buch. Insgesamt 138 Tage streikten die Kollegen des Bundesanzeiger-Verlags bisher für einen Haustarifvertrag. Mittwoch, 17.6., 18 Uhr, Ort: Rotes Antiquariat, Rungestr. 20, Berlin. Veranstalter: VVN-VdA Berlin
»Über Verantwortung und Zuversicht. Friedrich Engels und der historische Optimismus«. Vortrag von Manfred Sohn, Vorsitzender der Marx-Engels-Stiftung. Mittwoch, 17.6., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart
»Der verdrängte Jahrestag: 85 Jahre deutscher Überfall auf die Sowjetunion«. Vortrag des jW-Osteuropaspezialisten Reinhard Lauterbach. Donnerstag, 18.6., 19.30 Uhr. Ort: Soziales Zentrum Käthe, Wollhausstr. 49, Heilbronn. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Heilbronn
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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