In unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptbahnhofs gibt es ein neues Museumsquartier. Das Museum für Naturkunde, der Hamburger Bahnhof, das Futurium und das Medizinhistorische Museum der Charité haben sich zur »MuseumsMeileMitte« zusammengeschlossen. Die Eröffnung wurde am Sonnabend mit einem Nachbarschaftsfest gefeiert. In Zukunft soll es gemeinsame Veranstaltungen und Formate geben. Die Museen liegen etwa zehn bis 15 Gehminuten voneinander entfernt. Das Gebiet sei lange Zeit durch seine Lage im ehemaligen Grenzbereich geprägt gewesen, heißt es auf der Website des Projekts. (dpa/jW)