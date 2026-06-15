Zum Inhalt der Seite
Nahostkonflikt

Israel greift weiter Beirut an

Beirut. Israel hat auch am Sonntag trotz einer bestehenden Waffenruhe und der laufenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen. Dabei seien im südlichen Stadtteil Dahija zwei Menschen getötet und vier verletzt ‌worden, wie NNA meldete. (Reuters/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 15.06.2026, Seite 6, Ausland
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen