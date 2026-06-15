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Nahostkonflikt
Israel greift weiter Beirut an
Beirut. Israel hat auch am Sonntag trotz einer bestehenden Waffenruhe und der laufenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen. Dabei seien im südlichen Stadtteil Dahija zwei Menschen getötet und vier verletzt worden, wie NNA meldete. (Reuters/jW)
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