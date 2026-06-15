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Meinungsfreiheit

Indisches Portal noch nicht gerettet

Neu-Delhi. Der Kampf um das unter anderem von dem marxistischen Aktivisten Vijay Prashad ins Leben gerufene indische Nachrichtenportal Newsclick ist noch nicht beendet. Am Sonntag kündigten die indischen Strafverfolgungsbehörden an, gegen ein vorhergehendes Urteil des Delhi High Court in Berufung zu gehen. Dieser hatte ein gegen das Portal angestrengtes Verfahren wegen angeblicher »Geldwäsche« Ende Mai als »groben Missbrauch des Justizsystems« niedergeschlagen. (jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 15.06.2026, Seite 6, Ausland
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