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Konflikt in Osteuropa
USA bestätigen Existenz von Biolaboren
Washington. Die scheidende US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard hat am Wochenende auf ihrer amtlichen Website Informationen veröffentlicht, aus denen hervorgehen soll, dass die US-Regierung lange Zeit mehr als 120 biologische Forschungslabore in über 30 Ländern finanziert habe, so auch in der Ukraine. Entsprechende Berichte waren bisher als russische Propaganda abgetan worden. (jW)
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