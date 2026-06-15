Bern. In der Schweiz hat sich bei der Volksabstimmung am Sonntag über die Initiative »Keine Zehnmillionen-Schweiz« eine Ablehnung abgezeichnet. Laut ersten Hochrechnungen stimmten 55 Prozent der Wähler mit Nein. Die Initiative hätte eine Begrenzung der Bevölkerung auf unter zehn Millionen und ein Ende von Zuwanderung verlangt. In der italienischen Hauptstadt Rom waren am Sonnabend mehrere tausend Ultrarechte für ein vergleichbares Vorhaben aufmarschiert. Eine Gegendemonstration zog allerdings deutlich mehr Menschen an. (jW)