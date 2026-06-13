»Viva Cuba socialista«. Vortrag. Es berichtet ein Mitglied der Cuba-Sí-Jugendbrigade über seinen Aufenthalt in Kuba. Darüber hinaus Austausch und Infos zur aktuellen Lage und gemeinsames Soliabendessen. Sonntag, 14.6., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Parteibüro Die Linke, Schillerstr. 21, Kassel

»(K)Ein Wunder an der Front? – Gewinnt die Ukraine den Drohnenkrieg mit Russland?« Vortrag von jW-Korrespondent Reinhard Lauterbach. Dienstag, 16.6., 19 Uhr. Ort: Glockenkelter, Hindenburgstr. 43, Kernen-­Stetten. Veranstalter: Almende Stetten

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»Freiheit für Mumia Abu-Jamal! Free Them All!« Mahnwache gegenüber dem US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Mittwoch, 17.6., 18 Uhr. Veranstalter: Freiheit für Mumia

»Kiew als geopolitischer Vorposten«. Besprechung des Interviews mit dem Journalisten Rafael Poch-de-­Feliu auf einer Schwerpunkt-Seite der jungen Welt. Mittwoch, 17.6., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: jW-Initiative Hannover