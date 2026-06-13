Ehrengastland Tschechien will nicht nur seine Literatur während der Buchmesse in Frankfurt am Main im Oktober präsentieren: Geplant ist ein ganzes Jahr der tschechischen Kultur, wie die Organisatoren des Gastlandauftritts in der Deutschen Nationalbibliothek ankündigten. Rund 100 Veranstaltungen – auch zu anderen Kunstgattungen – sollen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein stattfinden. Die 78. Frankfurter Buchmesse ist vom 7. bis zum 11. Oktober für das Publikum geöffnet. Rund 75 Autorinnen und Autoren aus Tschechien würden dafür anreisen, wie der Programmdirektor des tschechischen Ehrengastauftritts, Martin Krafl, ankündigte. Mehr als 120 Bücher aus Tschechien seien anlässlich der Messe neu in deutscher Übersetzung erschienen. Der Ehrengastauftritt steht unter dem Motto »Tschechien: ein Land an der Küste« – ein Titel, der absichtlich für Verwirrung sorgen soll, wie die Organisatoren erklärten. Buchmessen-Direktor Juergen Boos, für den 2026 die letzte Messe sein wird, interpretierte das Shakespeare-Zitat als »eine Küste, an der Sprache, Geschichten und Ideen anlanden«. (dpa/jW)