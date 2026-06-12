Musik
Neuer Direktor
Der tschechische Dirigent Petr Popelka wird neuer Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München. Zur Spielzeit 2029/2030 wird er die Nachfolge von Wladimir Jurowski antreten. Sein Amt als Chefdirigent der Wiener Symphoniker, wo Popelka seit 2024 tätig ist, wird der Musiker dann aufgeben. Er werde dem Orchester aber weiterhin verbunden bleiben und immer wieder als Gast nach Wien kommen, sagte der 40jährige. (dpa/jW)
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