Der tschechische Dirigent Petr Popelka wird neuer ­Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München. Zur Spielzeit 2029/2030 wird er die Nachfolge von Wladimir Jurowski antreten. Sein Amt als Chefdirigent der Wiener Symphoniker, wo ­Popelka seit 2024 tätig ist, wird der Musiker dann aufgeben. Er werde dem Orchester aber weiterhin verbunden bleiben und immer wieder als Gast nach Wien kommen, sagte der 40jährige. (dpa/jW)