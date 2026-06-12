Jerusalem. Der aus dem Gazastreifen vom israelischen Militär verschleppte und seitdem inhaftierte Arzt Hussam Abu Safija nahm am Mittwoch per Videoschalte an einer Anhörung vor Israels Oberstem Gerichtshof in Jerusalem teil. Im Dezember 2024 hatte Israels Armee das Kamal-Adwan-Krankenhaus tagelang belagert und beschossen, bevor Soldaten die Klinik stürmten und mehrere Mitarbeiter, darunter den Direktor Safija, entführten. Das Krankenhaus war zu dem Zeitpunkt die letzte noch betriebene medizinische Einrichtung im Norden Gazas. Seitdem befindet sich der Arzt in israelischer Haft, ohne dass Anklage gegen ihn erhoben wurde, wie die NGO Ärzte für Menschenrechte Israel (PHRI) mitteilte. Ihm werde die notwendige medizinische Versorgung vorenthalten, und er weise Anzeichen von Misshandlungen sowie einen erheblichen Gewichtsverlust auf, erklärte ein Sohn des Arztes gegenüber Al-Dschasira nach der Anhörung. »Meine Inhaftierung ist ungerecht und willkürlich, und ich fordere meine sofortige Freilassung«, soll Safija seinem Anwalt zufolge am Mittwoch gesagt haben. Gleiches forderten in der Vergangenheit bereits die UNO, die WHO und das Internationale Rote Kreuz. Das Gericht in Jerusalem hat die Entscheidung darüber, ob seine Haft fortgesetzt wird, vertagt. Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet. (jW)