Mailand. Fußballtrainer Oliver Glasner steht einem Medienbericht zufolge vor einer Unterschrift bei AC Milan. Wie die italienische Sportzeitung ­Gazzetta dello Sport am Mittwoch berichtete, sollen sich die Mailänder mit dem Österreicher auf einen Zweijahresvertrag geeinigt haben. Die Rossoneri blicken auf eine enttäuschende Saison zurück: Unter Trainer Massimiliano Allegri verpassten die Mailänder wegen einer Heimniederlage am letzten Spieltag die Champions-League-Ränge in der Serie A. Daraufhin hatte der Mailänder Klub die Entlassung von Allegri bekanntgegeben. Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor gehen. Ob womöglich der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick nach der Weltmeisterschaft eine Funktion bei den Rossoneri übernimmt, ist ebenfalls offen. Trainer Glasner hatte in der abgelaufenen Saison Crystal Palace mit dem Sieg der Conference League zum ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte geführt. Bereits im Januar hatte er angekündigt, den Klub aus der Premier League im Sommer zu verlassen. (dpa/jW)