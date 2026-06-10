Zum Inhalt der Seite
Fußballrealität

Ausgewechselt

Miami. Die USA haben dem für die Fußball-WM vorgesehenen Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia die Einreise verweigert. Der Referee werde deshalb nicht bei der Weltmeisterschaft im Einsatz sein können, teilte der Weltverband FIFA mit. Man sei von den Behörden informiert worden, dass sich der Status von Artan derzeit nicht ändern werde. Der Verband teilte weiter mit: »Die FIFA ist nicht an den Einwanderungsverfahren des Gastgeberlandes beteiligt, einschließlich der Entscheidung über Visaanträge.« Die WM-Unparteiischen trainieren gemeinsam in Miami und werden dort auf die Spiele vorbereitet. So ist ein Einsatz von Artan auch in den weiteren Gastgeberländern Mexiko und Kanada derzeit ausgeschlossen. (dpa/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 10.06.2026, Seite 16, Sport
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen