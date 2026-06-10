Miami. Die USA haben dem für die Fußball-WM vorgesehenen Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia die Einreise verweigert. Der Referee werde deshalb nicht bei der Weltmeisterschaft im Einsatz sein können, teilte der Weltverband FIFA mit. Man sei von den Behörden informiert worden, dass sich der Status von Artan derzeit nicht ändern werde. Der Verband teilte weiter mit: »Die FIFA ist nicht an den Einwanderungsverfahren des Gastgeberlandes beteiligt, einschließlich der Entscheidung über Visaanträge.« Die WM-Unparteiischen trainieren gemeinsam in Miami und werden dort auf die Spiele vorbereitet. So ist ein Einsatz von Artan auch in den weiteren Gastgeberländern Mexiko und Kanada derzeit ausgeschlossen. (dpa/jW)