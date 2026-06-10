Maggie Gyllenhaal und Jesse Eisenberg werden beim diesjährigen Internationalen Filmfestival Karlovy Vary ausgezeichnet. Die US-Amerikaner werden Anfang Juli jeweils den Preis des Festivalpräsidenten entgegennehmen, wie die Veranstalter mitteilten. Der Preis des Festivalpräsidenten geht demnach außerhalb des Wettbewerbs an »Persönlichkeiten, die auf bedeutende Weise zur Entwicklung des Filmschaffens beitragen«.

Die 60. Ausgabe des Filmfestivals in dem tschechischen Kurort findet vom 3. bis 11. Juli statt. Das 1946 gegründete Filmfestival, das anfangs im Wechsel mit seinem Moskauer Pendant stattfand, ist eines der ältesten der Welt.

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Die Schauspielerin und Regisseurin Gyllenhaal wird ihren Spielfilm »The Bride! – Es lebe die Braut« auf dem Festival zeigen, der im März schon in die deutschen Kinos kam. Die US-Amerikanerin legte damit eine feministische Neuinterpretation der Frankenstein-Legende vor. (dpa/jW)