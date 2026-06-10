Für sein Buch »Dreihundert Männer. Aufstieg und Fall der Deutschland AG« ist Konstantin Richter mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet worden. Der Autor mache sichtbar, »was sich hinter dem abstrakten Bild der ›deutschen Wirtschaft‹ verbirgt – und liefert so eine Grundlage, die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen«, lautete die Begründung der Jury.

Dieses Feuilleton hätte die 25.000 Euro Preisgeld ja auch dem ebenfalls nominierten Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung gegönnt, der in seinem aktuellen Buch »Meinungsfreiheit« erneut eine Lanze für selbige bricht – aber die alte Frage zu stellen, wer eigentlich »die Wirtschaft« ist, da will man als marxistisch informierter Kulturjournalist auch nicht gleich meckern. Der Preis wurde am Montag abend in Hamburg vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. (dpa/jW)